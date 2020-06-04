Irak'taki tarihi 'Kubehan Medresesi' yarım asırdır yeniden imarı bekliyor

Emirliğin başkenti kabul edilen Amedi kent merkezinin dışındaki ormanlık alanda ve Sulav Nehri kenarında kurulan Kubehan, kısa süre içinde İslami ilimler alanında verdiği eğitimle bölgede üne kavuştu.

Medrese, mezun olan öğrencilerine icazet veren, bölgede binlerce din adamı, imam ve diğer kentlerdeki medreseler için hocalar yetiştiren, Mısır ve İstanbul'daki dini okullarla da temas halindeki bir müesseseydi.

Kubehan Medresesi, 1960'lı yılların başına kadar Irak'ta bir önemli eğitim kurumu olarak hizmet verdi ancak daha sonra ülkede patlak veren iç çatışmalar nedeniyle yıkıldı. Tarihi medrese, yarım asırdan uzun süredir yeniden imar edilmeyi bekliyor.