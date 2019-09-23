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Irak Türkmen Cephesi Erbil binasına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 19:49 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Erbil binasına saldırı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde ITC binasına gelen silahlı 5 kişi ile görevli 2 koruma arasında arbede yaşandı.

Binada görevli 2 korumanın yaralandığı olayda, saldırganların ateş etmeden olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

- "Saldırı planlı değildi"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve ITC Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Saldırının kimsenin çıkarına hizmet etmediğini ifade eden Maruf, "Her ne kadar saldırı planlı ve siyasi olmasa da saldırganların, ITC Erbil binasına gelmeleri kabul edilemez. Emniyet güçlerinin saldırganları en kısa sürede yakalamasını istiyoruz. Saldırganlar, olayda ateş açmadı. Sadece binanın iki korumasını darp etti ve şu an tedavi görüyorlar." diye konuştu.

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Aydın Maruf Erbil Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve ITC Yönetim K Irak Türkmen Cephesi ITC

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