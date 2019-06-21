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Irak uyruklu 3 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 23:44 | Son Güncelleme

Irak uyruklu 3 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir sitenin havuzuna düşen 3 yaşındaki Irak uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.

Irak uyruklu Abwandoor ailesi, İlmiye Mahallesi'nde bir sitede oturan akrabalarına ziyarete gitti.

Ailenin 3 yaşındaki çocuğu Almuktar Abwandoor, bir anda evden çıktı.

Bir süre sonra çocuğun evde olmadığını fark eden aile, çocuklarını bahçedeki yüzme havuzunda yüzüstü yatar halde buldu.

Havuzdan çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Almuktar Abwandoor, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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