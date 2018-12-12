Irak uyruklu DEAŞ sanığına 7 yıl 6 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- DEAŞ terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde, kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı başına ateş ederek öldürdüğü ve vahşet anını sosyal medyada yayınladığı iddia edilen Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda incelenen görüntülerde Ali'nin, Abdurrahman'ı öldüren kişi olmadığı ortaya çıktı.

Kayseri Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı operasyonda, Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Yusuf Mustafa, Şehab el B., Raad E., Mohanad İbrahim Yaseen A., Mahmud Ş., Abdulrahman Y., Mohammed İbrahim Yaseen Y., Mohammed K. ve Sabir K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin, 2016 yılında, DEAŞ terör örgütünün 'sözde emirlerinden' aldığı talimatla, örgüte muhalif olan kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı başına silahla ateş ederek öldürdüğü, bu ana ait görüntüleri de örgüt propagandası amacıyla sosyal medyadan yayınladığı öne sürüldü. Şüphelilerden Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile Yusuf Mustafa tutuklanarak, cezaevine konulurken, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BAŞKASI ÇIKTI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve Yusuf Mustafa ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar ise, gelmedi. Mahkeme başkanı, infaz görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını öne süren Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin, kamera görüntüleri ile fotoğraflarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelendiğini ve hazırlanan raporun kendilerine ulaştığını bildirdi. Başkan, raporun artı 4 ve eksi 1 arasında değerlendirme yapılarak hazırlandığını, en az yakın kişi anlamına gelen eksi 1 değeri ile derecelendirildiğini belirterek, görüntülerdeki kişinin farklı kişiler olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Tercüman eşliğinde ifade veren ve DEAŞ üyesi olmadığını iddia eden Abdulkhaleq Abdulqader Ali de "DEAŞ görüntülerdeki kardeşimi öldürdü. Kaçmak isterken onu da yakalayıp, infaz etti. Hastayım tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Yusuf Mustafa da "DEAŞ üyesi değilim, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Duruşma savcısı ise Yusuf Mustafa ve Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin önceki ifadeleri nedeniyle cezalandırılmalarını istedi. Savcı, görüntülerdeki kişinin Abdulkhaleq Abdulqader Ali olmamasına rağmen önceki ifadelerinin kabul edilmesini talep etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇUNDAN CEZALANDIRILDILAR

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, tutuklu sanıklar Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve Yusuf Mustafa'yı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, kararında, infazı gerçekleştirenin Abdulkhaleq Abdulqader Ali olmadığını ancak, ilk ifadelerinde verdiği bilgilerden dolayı, suçun örgüt üyeliği kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. Mahkeme Başkanı, infaz görüntülerindeki kişinin sanık çıkmaması nedeniyle suçu 'adam öldürme' kapsamında değerlendirmediklerini ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçtiklerini de açıkladı.

4 SANIĞA HAPİS, 4 BERAAT

İki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanıklar Şehab el B., Sabir K., Mohammed İbrahim Yaseen Y. ve Abdulrahman Y.'yi 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. 4 sanık hakkında İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak, tutuklama kararı çıkarılmadı. Davada Raad E., Mohanad İbrahim Yaseen A., Mahmud Ş. ve Mohammed K.'nin ise 'delil yetersizliğinden' beraatlarine karar verildi.

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