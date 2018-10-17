BEYRUT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının insan haklarının ihlali olduğuna işaret ederek, bunun "tuhaf, şaşırtıcı ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Başkent Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile Iraklı mevkidaşı Caferi'nin bir araya geldiği görüşmede ikili ilişkiler ile Ürdün ve Suriye arasındaki Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın açılması konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı ofisinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, "(Kaşıkçı'nın kaybolması konusunda) Resmi bir tutum ortaya koymak için soruşturmanın sonuçlarını beklememiz gerekiyor. Tabi ki bu konuda hakikatin yanında yer alacağız." dedi.

Suriye'de uzun vadeli en iyi çözüm yolunun "siyasi çözüm" olduğuna dikkati çeken Basil, "Yerlerinden edilmiş insanların geri dönmesi, yeniden imarın zaruri olduğunu ve bunların başka durumlara bağlanamayacağı konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Irak ile Suriye arasındaki sınırın da açılması temennisini dile getiren Basil, bunun aşırıcılıkla mücadeleden ekonomik refah ve Suriye-Irak-Lübnan entegrasyonu safhasına geçmemiz için gereken daha fazla "ekonomik oksijeni" sağlayacağına işaret etti.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasının "tuhaf ve şaşırtıcı" olduğunu aktardı. Caferi, Kaşıkçı'nın kaybolmasını "insan haklarının ihlali" olarak nitelendirerek, "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

