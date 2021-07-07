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Irak'da ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havaalanı'na füzeli saldırı

07.07.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kaynakları, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na insansız hava araçlarıyla füzeli saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Irak'da ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havaalanı'na füzeli saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kaynakları, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na insansız hava araçlarıyla füzeli saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Reuters haber ajansı, saldırının, Erbil Havaalanı'nda ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nü hedeflediği bildirildi.

IKBY yetkililerinin açıklamasına göre, saldırıda drone tipi hava araçları kullanıldı. Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

https://twitter.com/BarzanSadiq/status/1412519858311512072?s=20

Reuters haber ajansına göre, ABD'nin Erbil Konsolosluğu'nda da sirenler duyuldu. Saldırı sonrasında bölgede hava trafiği durduruldu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada da drone saldırısı hakkındaki ilk bilgilere göre herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Dün de ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin üzerinde uçan patlayıcı yüklü bir drone, hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüştü.

Bağdat Büyükelçiliği

Olaydan saatler önce de Irak'ın batısında ABD askerlerinin konuşlandığı bir üsse yönelik roketli saldırı düzenlendiği de aktarıldı.

Irak'ta halihazırda 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor. ABD'nin ülkedeki askeri varlığına yönelik sık sık saldırılar gerçekleşiyor.

Bu yılın başından beri Irak'taki ABD güçlerine 48 kez saldırı düzenlendi. Bu saldırıların altısında silahlı insansız hava araçları kullanıldı.

Drone tipi hava araçları, hava savunma sistemlerini aşabildiği için Irak'taki Amerikan güçleri için risk oluşturuyor.

Erbil Havaalanı'nda ABD'li askeri birlikler de bulunuyor.

Nisan ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içerisinde bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı'na drone ile saldırı düzenlenmişti.

Mayıs'ta da Irak'ın Anbar Eyaleti'nde bulunan hava üssüne patlayıcı yüklü drone ile saldırı gerçekleşti.

9 Haziran'da ise ABD askerlerinin bulunduğu Bağdat havaalanı insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Son olarak ABD, Irak'taki güçlerine yönelik drone saldırılarını engellemek üzere 3 milyon dolarlık istihbarat yatırımı yapmayı planladığını duyurdu.

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