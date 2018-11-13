Iraklı beş kardeş inanılmazı başarıyor

Yaptıkları araçların motor, vites, tekerlek gibi bazı önemli parçalar hariç birtakım yedek parçalarını da kendi imkanlarıyla yaptıklarını söyleyen atölye sahibi Kemal Selim, şu ana kadar 7 araba benzerini yaptıklarını, en iyi işlerinin 40 bin dolara mal olan Lamborghini araç olduğunu söyledi.

Beş kardeş lüks araçların benzerini yapıyor

1 / 10 Ranya ilçesindeki beş kardeş, kendi atölyelerinde otomobil bakım ve onarım işinin yanı sıra Lamborghini ve arazi aracına benzer lüks araçların benzerini yapıyor.

2 / 10 Atölye sahibi Kemal Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılında arabaların benzerini yapmaya başladıklarını belirterek, "Şu ana kadar 7 arabanın benzerini yaptık. En önemli işimiz 40 bin dolara mal olan Lamborghini tarzı bir araç oldu." dedi.

3 / 10 Benzerlerini yaptıkları arabaların motor, vites, tekerlek gibi bazı önemli parçalar hariç birtakım yedek parçayı kendi imkanlarıyla ürettiklerini dile getiren Selim, parçaları monte ederek orijinaline yakın lüks araba yaptıklarını söyledi.

4 / 10 Selim, yaklaşık 7 ay içerisinde aslına yakın bir araç yapabileceklerini vurgulayarak, "Yaptığımız arabaların tarzı birbirinden farklı. Daha çok Lamborghini ve arazi aracı türünde lüks arabalar yapıyoruz.

5 / 10 Normal araçları 3 ay süreyle yapabiliriz. Lamborghini tarzına benzer arabaların tasarımı zor olduğu için bir yıl içerisinde tamamlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

6 / 10 Normal şartlarda arabaların piyasadaki fiyatının yüzde 30'u kadar harcama yaptıklarını söyleyen Selim, "Arabalarımızı test etmeden kullanmıyor ve satışa çıkarmıyoruz.

7 / 10 Araçların özellikleri genel olarak piyasadakilerin neredeyse aynı." diye konuştu.

8 / 10 Selim, yetkililerin destek olması halinde aslına yakın daha çok araç yapacaklarını belirterek, mali destek sağlandığı takdirde bölgede bir araba markasının ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

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