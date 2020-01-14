Irak'lı iş adamını 35 bin dolarını geri vermemek için öldürmüşler

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) IRAK'tan Türkiye'ye geldikten sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından Çatalca'da ormanlık alanda cesedi bulunan Iraklı işadamı Majid Kareem Tuama (49) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Daha önce olayla 1 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilerin iş adamından daha önce aldıkları 35 bin doları geri ödememek için cinayeti işledikleri tespit edildi. Polis şüphelilere ait evde yapılan aramada ele geçirdiği, üzerinde "Geçersiz" ibaresi bulunan yaklaşık 15 milyon dolar sahte parayı ne amaçla bulundurduklarını da araştırıyor.

BİR KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 14 Eylül 2019'da yapılan kayıp müracaatı üzerine Iraklı iş adamı Majid Kareem Tuama polis tarafından aranmaya başlamıştı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada kayıp iş adamının cep telefonunu kullandığını tespit ettikleri Suriye uyruklu M.A. adlı şüphelinin izine Balıkesir'de ulaşmış, İstanbul'a getirilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.