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Iraklı Rayyan cinayetinde kan donduran detaylar! Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş

08.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 3 yaşındaki Rayyan Hassım'ın annesinin teyzesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İddiaya göre olay günü Muna Ehas Hıdır Hayo, buluştuğu bir taksiciyle eve gelerek cinsel ilişkiye girdi. O sırada yan odada bulunan Hassım'ın ağlaması üzerine odaya giren Hayo, küçük çocuğu elleriyle boğdu. Taksicinin kaçtığı öne sürülürken cani kadın da Hassım'ın cesedini direk dibine bıraktı. Hayo, gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Iraklı Rayyan cinayetinde kan donduran detaylar! Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş

Korkunç olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddialara göre 3 yaşındaki yabancı uyruklu Rayyan Hassım’ın teyzesi olan Muna Ehas Hıdır Hayo, bir taksici ile buluştu. Daha sonra taksici ile eve geçerek evde cinsel birliktelik yaşadılar. Bu sırada yan odada bulunan Rayyan Hassım ağlamaya başladı. Bunun üzerine akrabası Muna Ehas Hıdır Hayo odaya girdi ve 3 yaşındaki Hassım’ı boğarak öldürdü. Bunun üzerine korkarak evden kaçan taksici T.P. ve Hayo, daha sonra dönerek 3 yaşındaki Hassım’ın cansız bedenini bir direğin dibine bıraktı.

Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük çocuğu birlikte dilencilik yapmak için kaçırdığı ortaya çıktı.

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KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ, 200'ÜN ÜZERİNDE KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Olay ile ilgili hemen tahkikat başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hayo’yu gözaltına aldılar. İfadesinde önce taksiciden bahseden Hayo’nun, sonrasında Keçiören'de tam adresini bilmediği bir evde mavi çarşaf üzerinde birlikte olduklarını beyan ettiği öğrenildi. Hayo’nun verdiği bilgiler üzerine tam 120 saat kamera izlendi ve 200'ün üzerinde kişiyle görüşüldü. Çevrede tarife uyan bütün evlerde inceleme yapıldı.

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TAKSİCİ OLAYI İTİRAF ETTİ

Balkonunda söz konusu mavi çarşaf asılı bir evden şüphelenildi ve bu adrese girildiğinde taksici T. P.’nin evde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Taksici T.P. ifadesinde olayı doğruladı ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük Rayyan'ı kaçırıp kucağında götürürken ve boğarak öldürdükten sonra da evden ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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(İHA/DHA)

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