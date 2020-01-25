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Iraklı Türkmen Bakan Maruf'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Iraklı Türkmen Bakan Maruf'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Maruf, yayınladığı yazılı açıklamada, "Elazığ, Malatya ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar, yakınlarına ve yüce Türk milletine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen Bakan Maruf, dualarının başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Türkiye ile olduğunu kaydetti.

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Aydın Maruf başsağlığı ırak mesaj

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