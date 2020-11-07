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Irak’ta 1 protestocu ve 1 aktivist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 13:39 | Son Güncelleme

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde dün güvenlik güçleri tarafından öldürülen protestocu toprağa verilirken, Bağdat’ta ise protestoları destekleyen bir aktivist kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü.Irak’ın Basra kentinde dün gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestolarda çıkan şiddet olaylarında 1 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi de yaralandı.Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ömer Fazıl’ın bu sabah toprağa verilmesinin ardından açıklama yapan Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Yahya Resul, katilin yakalandığını ve ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.Öte yandan, başkent Bağdat’ta ise hükümet karıştı protestolara destek veren emekli albay Gazi el-Timimi kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde dün güvenlik güçleri tarafından öldürülen protestocu toprağa verilirken, Bağdat’ta ise protestoları destekleyen bir aktivist kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürüldü.
Irak’ın Basra kentinde dün gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestolarda çıkan şiddet olaylarında 1 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi de yaralandı.
Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ömer Fazıl’ın bu sabah toprağa verilmesinin ardından açıklama yapan Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Yahya Resul, katilin yakalandığını ve ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.
Öte yandan, başkent Bağdat’ta ise hükümet karıştı protestolara destek veren emekli albay Gazi el-Timimi kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Bağdat’taki Tahrir Meydanı’ndan çıkarılan protestocular yeniden meydanda çadırlar kurarak toplanmaya başladı. Emeklilerin çadırlarından sorumlu olan emekli albay, dün akşam meydandan çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan emekli albay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Protestocuları hedef alan cinayetlere ilişkin açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı, protestoculara karşı güç kullanılmaması konusunda verilen söze bağlı kalındığını söyledi.
Irak’ta geçen yıl 1 Ekim’de başlayan ancak 25 Ekim’de şiddetlenerek ülkenin güneyine de yayılan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 600’den fazla kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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