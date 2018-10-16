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Irak'ta Basra olaylarına karışan 25 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 20:57 | Son Güncelleme

Irak'ta Basra olaylarına karışan 25 kişi gözaltına alındı

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra vilayetinde yaklaşık 2 ay süren hükümet karşıtı gösterilerde, başta İran'ın Basra Başkonsolosluğu binası olmak üzere hükümet ve parti binalarını ateşe veren 25 kişi yakalandı.

Basra Emniyet Müdürü Korgeneral Reşid Felih, düzenlediği basın toplantısında, 8 Temmuz-7 Eylül tarihleri arasında kentte "işsizlik ve alt yapı yetersizliği" gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmanın sonuçlarına değindi.

Soruşturma neticesinde kentteki bazı binaları yakan ve şiddet olaylarına karışan 25 kişinin gözaltına alındığını belirten Felih, şiddet olaylarının "3'üncü Akım Hareketi" adındaki bir grup tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yakalananların Basra, Zikar ve Vasıt vilayetlerinden olduğunu aktaran Felih, soruşturma dosyasında adı geçen hareketin iki öncüsünün yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Basra vilayetinde 2014 yılında kurulan "3'üncü Akım Hareketi", daha çok bölgedeki aktivist, aydın ve gençlerden meydana gelen bir oluşum olarak tanınıyor.

Irak'ta, 8 Temmuz tarihinde ülke petrolünün yüzde 80'ini üreten Basra'da, ilk önce elektrik kesintisi, ardından işsizlik ve su kirliliği nedeniyle gösteriler patlak vermişti. Kentteki gösteriler daha sonra başkent Bağdat'a kadar sıçramış, İran'ın Basra Başkonsolosluğu, valilik binası ve İran'a yakın Haşdi Şabi ile siyasi parti binaları ateşe verilmişti.

Kentteki gösteriler büyük oranda 7 Eylül'de sona erdikten sonra, bu sefer eylemlerde öne çıkan aktivistlere yönelik suikastlar başladı.

Irak meclisindeki Basra Milletvekili Hayfa el-Emin, 9 Ekim'de mecliste düzenlediği basın toplantısında, son 1 ay içinde sivil aktivistlere karşı gerçekleştirilen suikastlara dikkati çekerek, kentteki güvenlik durumunun endişe verici boyuta ulaştığını söylemişti.

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Basra ırak

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