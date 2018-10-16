Irak'ta Basra olaylarına karışan 25 kişi gözaltına alındı

BASRA (AA) - Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra vilayetinde yaklaşık 2 ay süren hükümet karşıtı gösterilerde, başta İran'ın Basra Başkonsolosluğu binası olmak üzere hükümet ve parti binalarını ateşe veren 25 kişi yakalandı.

Basra Emniyet Müdürü Korgeneral Reşid Felih, düzenlediği basın toplantısında, 8 Temmuz-7 Eylül tarihleri arasında kentte "işsizlik ve alt yapı yetersizliği" gerekçesiyle düzenlenen gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmanın sonuçlarına değindi.

Soruşturma neticesinde kentteki bazı binaları yakan ve şiddet olaylarına karışan 25 kişinin gözaltına alındığını belirten Felih, şiddet olaylarının "3'üncü Akım Hareketi" adındaki bir grup tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yakalananların Basra, Zikar ve Vasıt vilayetlerinden olduğunu aktaran Felih, soruşturma dosyasında adı geçen hareketin iki öncüsünün yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Basra vilayetinde 2014 yılında kurulan "3'üncü Akım Hareketi", daha çok bölgedeki aktivist, aydın ve gençlerden meydana gelen bir oluşum olarak tanınıyor.