HABER
  4. Irak'ta göstericiler yolları kapattı

Irak'ta göstericiler yolları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Irak'ta göstericiler yolları kapattı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yol kapatma eylemi yaptı.

Başkent Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı'nda bir grup gösterici, lastik yakarak bölgedeki yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Necef, Kerbela, Vasıt ve Nasıriye'de de göstericilerin hükümet karşıtı protestolarını sürdürürken birçok ana yolu lastik yakarak trafiğe kapattığı öğrenildi.

Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, pazartesi gününe kadar taleplerine karşılık verilmemesi durumunda tansiyonu yükseltme tehdidinde bulunmuştu.

Teknokrat hükümeti kurmak için bağımsız bir kişinin görevlendirilmesi, erken seçime gidilmesi ve gösterilerde aktivistleri öldürenlerin yargılanması talebinde bulunan göstericiler, pazartesi gününden itibaren yeni bir sürece girmeye hazırlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
Hatay’ın nazar boncuğu GölbaşıHatay’ın nazar boncuğu Gölbaşı
Stadyumda kayaklı koşu antrenmanıStadyumda kayaklı koşu antrenmanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

Operasyon tam 5 saat sürdü! Dev fuhuş baskını

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok

Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi

Son dakika! Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Okmeydanı'nda metrobüs kazası

Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip 3 kişinin yaşadığı köye ulaştılar

Dünyanın en tehlikeli yolunu geçip arızayı giderdiler

Antalya'da nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Nostaljik araçlar sergiye çıkıyor

Konya'da tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyenle ilgili yeni gelişme!

Tartıştığı kadının kaburgasını kırmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.