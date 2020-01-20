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  4. Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:32 | Son Güncelleme

Göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 60 kişi yaralandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60 kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkent Bağdat'ın Tahrir, Tayaran ve Geylani meydanlarında ve Muhammed el-Kasım yolu gibi merkezi bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

İki gösterici yaşamını yitirdi, aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60'dan fazla gösterici yaralandı.

Ayrıca emniyet mensuplarından 5 kişi de gazdan etkilendi.

Göstericiler bugün birçok üniversite, okul, devlet kurumu, belde ve kentlerdeki ana yolları kapatarak protestoların kapsamını genişletti.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana, altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019'daki açıklamasına göre, gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

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Bağdat ırak

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