Irak'ta meclis için en büyük koalisyon oluşturuldu

BAĞDAT (AA) - Irak'ta seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Başbakan Haydar el-İbadi, Şii liderlerden Ammar el-Hekim, eski başbakanlardan İyad Allavi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında en büyük meclis koalisyonunu oluşturdu.

Siyasi partilerden yayımlanan açıklamada, Sairun, Nasr, Ulusal Hikmet, Vataniyye, Karar koalisyonunun yanı sıra Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Kerkük Arap milletvekillerinin içinde olduğu meclisin en büyük koalisyonun oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, mecliste en büyük koalisyon oluşturmak için gerekli olan 166 milletvekilinin sağlandığı ifade edildi.

Mecliste 177 milletvekilinin katıldığı en büyük koalisyon, hükümeti kurabilmek için yeterli sayıyı topladı.

