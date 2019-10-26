HABER

Irak’ta protestoları görüşmek isteyen meclis toplanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 14:50 | Son Güncelleme

Irak’ta protestoları görüşmek isteyen meclis toplanamadı

BAĞDAT (AA) - Gündeminde hükümet karşıtı protestolar olan Irak meclisinde, yeterli katılıma ulaşılamaması üzerine oturum yapılamadı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, 329 sandalyeli mecliste milletvekillerinin büyük bölümü oturum için hazır bulunmadı. Yeterli sayıya ulaşılamadığı için protestoların görüşülmesi planlanan oturum gerçekleştirilemedi.

- Milletvekilleri Bağdat’ı terk etti

Iraklı milletvekillerinin çoğunun protestolara karşı başkenti terk ettiği ifade ediliyor. Bunların bir bölümünün Erbil’e gittiği, bir kısmının da ülke dışına çıktığı iddia ediliyor.

Milletvekillerinin büyük bölümü hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de ikamet ediyor.

Protestocular da, dünden beri Yeşil Bölge’ye girmeye çalışıyor ancak güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.

Başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
TİM'den, Suriye sınırına 35 TIR yardımTİM'den, Suriye sınırına 35 TIR yardım
Demre-Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali başladıDemre-Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteriler ırak meclis

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

Ünlü oyuncu çekim için cesur pozlar verdi

Ünlü oyuncu çekim için cesur pozlar verdi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.