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Irak'ta Ulusal Güvenlik Müsteşarı'nın görevden alınmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:18 | Son Güncelleme

Fetih Koalisyonu, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih el-Feyyad'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle Başbakan Haydar el-İbadi'ye tepki gösterdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi'nin siyasi kolu olan ve İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih el-Feyyad'ın Başbakan Haydar el-İbadi tarafından görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Fetih Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, İbadi'nin aldığı bu kararın, Haşdi Şabi ve emniyet birimlerini siyasi çatışmanın içine sürükleyen tehlikeli bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Başbakanlığı sona ermek üzere olan İbadi'nin emniyet ve diğer devlet birimlerine yönelik tasarruflarında ikinci dönem başbakanlığının kabul edilmesi gibi kişisel çıkarlarını öncelediği ileri sürüldü.

Ulusal Güvenlik Müsteşarı'nın İçişleri ve Savunma bakanlıkları gibi benzer bir sorumluluğu bulunduğu, dolayısıyla görevden uzaklaştırma kararının anayasaya aykırı olduğu iddia edildi.

Feyyad, 2011'den bu yana Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı olarak görev yapıyordu.

İbadi'nin ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, Feyyad'ın Irak anayasasına aykırı eylemler içerisinde bulunduğu ve ülke içerisinde siyasi faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırma kararı alındığı belirtilmişti. Açıklamada ayrıca Feyyad'ın Haşdi Şabi Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldığı kaydedilmişti.

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Falih el-Feyyad Haşdi Şabi ırak Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı

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