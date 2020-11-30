HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak’taki petrol rafinerisine saldırı anı kamerada

Irak’taki petrol rafinerisine saldırı anı kamerada

30.11.2020 21:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın Selahaddin ilinde el-Siniye petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.Terör örgütü DEAŞ tarafından Irak’ın Selahaddin ilinin kuzeyindeki Beyci ilçesine bağlı el-Siniye petrol rafinerisine dün iki adet Katyuşa tipi roketle saldırı düzenlenmişti.

Irak’ın Selahaddin ilinde el-Siniye petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.
Terör örgütü DEAŞ tarafından Irak’ın Selahaddin ilinin kuzeyindeki Beyci ilçesine bağlı el-Siniye petrol rafinerisine dün iki adet Katyuşa tipi roketle saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından günlük 30 bin varil kapasiteli el-Siniye rafinerisinde yangın çıkmıştı. Rafinerideki operasyonlar daha fazla hasarı önlemek ve güvenlik nedeni ile durdurulmuştu. Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Edirne'de kar yağışı başladıEdirne'de kar yağışı başladı
AÖF CD ne demek? AÖF CD ne demek?

En Çok Okunan Haberler

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Edirne'de vahşet! Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü sonra intihar girişiminde bulundu

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme

AVM'ler kapatıldı mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? AVM'lerle ilgili yeni karar

Erdoğan açıkladı: AVM'ler için yeni karar

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman? Hafta içi kısıtlama nasıl olacak?

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması nasıl olacak?

Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'de kar yağışı başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.