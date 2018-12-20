İran Araştırmalar Merkezi (İRAM) tarafından düzenlenen "2019'a Girerken İran" başlıklı panelde, İran-ABD ilişkileri tartışıldı.

İRAM Genel Yayın Yönetmeni Serhan Afacan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, İRAM'dan Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç ve Ekonomi Koordinatörü Prof. Dr. Murat Aslan konuşmacı olarak katıldı.

İRAM Başkan Yardımcısı Uygur, burada yaptığı konuşmada, 2018 yılında İran ile ABD arasındaki ilişkilere değinerek, yaptırımların İran ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Uygur, ikinci aşama ambargolardan sonra İran’ın petrol satışında geçen seneye göre yüzde 50 düşüş yaşandığını hatırlatarak, “Trump’ın beklentisi, en azından söylemi, İran’ın petrol satışını sıfıra indirmek yönünde." dedi.

- "İran ekonomisi felç olmaya başlayacak”

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan anlaşmayı iptal ettiğini anlatan Uygur, Trump’ın İran ile yeniden düzenlenmiş ve kapsamı genişletilmiş bir nükleer anlaşma istediğini kaydetti.

Uygur, “Trump’ın İran’ı bu anlaşmaya zorlamak için başvurduğu tehdit ekonomik baskılardır. Eğer önümüzdeki 6 aylık dönemde İran'ın petrol satışında bir yarı yarıya azalma daha olursa İran ekonomisi felç olmaya başlayacaktır." diye konuştu.