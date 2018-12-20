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İRAM'dan "2019'a Girerken İran" Paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 20:29 | Son Güncelleme

İran Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur: - "Trump’ın beklentisi, İran’ın petrol satışını sıfıra indirmek yönünde" - "Eğer önümüzdeki 6 aylık dönemde İran'ın petrol satışında bir yarı yarıya azalma daha olursa İran ekonomisi felç olmaya başlayacaktır" - İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç: - "İran’da rejim yanlıları ve reformistleri arasındaki denge, 2019 yılında, ABD yaptırımları nedeniyle değişebilir"

İran Araştırmalar Merkezi (İRAM) tarafından düzenlenen "2019'a Girerken İran" başlıklı panelde, İran-ABD ilişkileri tartışıldı.

İRAM Genel Yayın Yönetmeni Serhan Afacan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, İRAM'dan Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç ve Ekonomi Koordinatörü Prof. Dr. Murat Aslan konuşmacı olarak katıldı.

İRAM Başkan Yardımcısı Uygur, burada yaptığı konuşmada, 2018 yılında İran ile ABD arasındaki ilişkilere değinerek, yaptırımların İran ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Uygur, ikinci aşama ambargolardan sonra İran’ın petrol satışında geçen seneye göre yüzde 50 düşüş yaşandığını hatırlatarak, “Trump’ın beklentisi, en azından söylemi, İran’ın petrol satışını sıfıra indirmek yönünde." dedi.

- "İran ekonomisi felç olmaya başlayacak”

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan anlaşmayı iptal ettiğini anlatan Uygur, Trump’ın İran ile yeniden düzenlenmiş ve kapsamı genişletilmiş bir nükleer anlaşma istediğini kaydetti.

Uygur, “Trump’ın İran’ı bu anlaşmaya zorlamak için başvurduğu tehdit ekonomik baskılardır. Eğer önümüzdeki 6 aylık dönemde İran'ın petrol satışında bir yarı yarıya azalma daha olursa İran ekonomisi felç olmaya başlayacaktır." diye konuştu.

İran’da sokak gösterilerinin de sıkça yaşandığına vurgu yapan Uygur, ABD’nin ekonomik baskılarla halkı devlete karşı tavır almaya zorladığını belirtti.

- "Trump’tan daha şahin bir ekip var"

Uygur, İran’a uygulanan ekonomik baskıların halkı devlet aleyhine harekete geçirmesi halinde, İran ile bir anlaşma yapılmaması konusunda Trump’ın ikna edileceğini belirterek, “İran konusunda, Trump’tan daha şahin bir ekip var. Bunlar Trump’a 'İran ile anlaşmayalım' diyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Rejim yanlıları ve reformistler arasındaki denge değişebilir"

İRAM İç Politika Koordinatörü Mehmet Koç ise İran'da 2018 yılının zor geçtiğini söyledi.

Koç, İran’ın 2018 yılı içerisinde ekonomik sorunlarla karşılaştığını, bakanlar kurulunda değişikler olduğunu, döviz kurunda aşırılıklar yaşandığını ve terör olaylarına maruz kaldığını anlattı.

Aynı sorunların yeni yılda da devam edebileceğini kaydeden Koç, "İran’da rejim yanlıları ve reformistler arasındaki denge, 2019 yılında, ABD yaptırımları nedeniyle değişebilir ve kutuplar arasındaki gerginlik, farklı bir şekilde kategorize edilebilir." dedi.

Koç, İran'da, etkisi daha fazla olan terör eylemleri yaşandığını belirterek, "İran ülkede meydana gelen terör saldırıları konusunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) suçluyor. Bu konuda İran'ın elinin bağlı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- İran ekonomisinde daralma

İRAM Ekonomi Koordinatörü Prof. Dr. Murat Aslan da İran’ın 40 yıllık tarihinde siyaseten ideolojiyi öncelediğini ve ülkede ekonomiyle ideoloji arasındaki dengede ideolojinin veya bekanın inanılmaz derecede ağırlığının olduğunu söyledi.

İran’da faaliyet gösteren şirketlerin, kar etme amacı yerine devletin dayatmış olduğu ideolojik seçime göre tavır aldığını belirten Arslan, “Normal işleyen bankacılık sisteminde bankalar hane halklarından topladıkları tasarrufları, firmalara kredi olarak dağıtırlar." dedi.

Arslan, İran’daki ekonomik sıkıntıların temelinde yapısal sorunların bulunduğunu ifade etti.

2019’da İran’ın ekonomisinde -4 civarında daralma olmasının beklendiğini aktaran Arslan, 2012 yılında 600 milyar dolar olan İran’ın petrol gelirinin 2019’da 350 milyar dolara gerilemesinin tahmin edildiğini söyledi.

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