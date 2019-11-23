HABER

İran "bölge ülkeleri gösterilere müdahil olduysa" ezici karşılık verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 16:49 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri: - "Bazı bölge ülkeleri, İran'da kaos çıkarmak için müdahil olduklarına ilişkin ipuçları elde edilmesi halinde bölgede iyi gün görmeyeceklerini bilmelidirler. İran'ın iç işlerine müdahale ettikleri belirlenirse kesinlikle ezici bir karşılık göreceklerdir"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, benzin zammı sonrasında başlayan ve ölümlere yol açan protestolara bölgedeki bazı ülkelerin müdahil olduklarına ilişkin ipuçları elde edilmesi halinde "ezici karşılık" vereceklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Piyasa Düzenleme Merkezi toplantısında konuşan Cihangiri, cuma günü benzin zammı sonrasında ülke genelinde başlayan protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin ekonomik yaptırımlarla "İran'a diz çöktürmeyi başaramadığını" ifade eden Cihangiri, "Çözüm yollarını değiştirdiler ve bölgedeki bazı ülkeleri yanlarına alarak yersiz müdahalelerle İran'a baskı uygulamaya çalıştılar." dedi.

ABD ile birlikte hareket ettiklerini iddia ettiği bazı bölge ülkelerini isim vermeden tehdit eden Cihangiri, "Bazı bölge ülkeleri, İran'da kaos çıkarmak için müdahil olduklarına ilişkin ipuçları elde edilmesi halinde bölgede iyi gün görmeyeceklerini bilmelidirler. İran'ın iç işlerine müdahale ettikleri belirlenirse kesinlikle ezici bir karşılık göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

- İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binası da tahrip edilmiş, Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 2 gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlanmıştı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçluyor.

PARTNER'Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim''Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim'
Singapur’dan Londra’ya giden ’The Last Overland’ İstanbul’daSingapur’dan Londra’ya giden ’The Last Overland’ İstanbul’da
Kenya’da toprak kayması: 24 ölüKenya’da toprak kayması: 24 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Ölümü yürekleri yakmıştı! Güleda'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Ölümü yürekleri yakmıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da 3,5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da ele geçirildi! Değer 3,5 milyon lira

Esenyurt'ta korkutan yangın! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Korkutan yangın! Mahsur kalanlar böyle kurtaırıldı

Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

Mahir Ünal'dan net açıklama: Erdoğan'ın talimatıyla kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.