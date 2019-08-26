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İran, Cebelitarık’ın önce alıkoyup sonra serbest bıraktığı tankeri sattığını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

İran, Suriye’ye petrol taşıdığı ve Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta alıkonan ardından serbest bırakılan ve ismi değiştirilerek ’Adrian Darya 1’ yapılan petrol tankerini sattığını açıkladı.İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta alınan ardından da serbest bırakılan ve “Grace 1” olan adı daha sonra değiştirilerek ’Adrian Darya 1’ yapılan petrol tankerini 140 milyon dolar tutarında 2.1 milyon varil petrol taşıyan geminin yüküyle birlikte satıldığını söyledi.

İran, Suriye’ye petrol taşıdığı ve Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta alıkonan ardından serbest bırakılan ve ismi değiştirilerek ’Adrian Darya 1’ yapılan petrol tankerini sattığını açıkladı.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, 4 Temmuz’da Cebelitarık’ta alınan ardından da serbest bırakılan ve “Grace 1” olan adı daha sonra değiştirilerek ’Adrian Darya 1’ yapılan petrol tankerini 140 milyon dolar tutarında 2.1 milyon varil petrol taşıyan geminin yüküyle birlikte satıldığını söyledi. Gemi ve petrolün kim tarafından alındığını açıklamayan Sözcü, Adrian Darya 1’in yeni rotasına ise yeni sahibinin karar vereceğini duyurdu. Adrian Darya 1,
Suriye’ye petrol taşıdığı ve AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulmuştu. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi 15 Ağustos’ta, ABD’nin son anda yaptığı başvuruya rağmen geminin serbest bırakılmasına karar vermişti. Geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın Kalamata Adası’na gideceği açıklanan gemi rotasını daha sonra Mersin limanına çevirmiş fakat, bu karardan da vazgeçilmişti.
Geminin şimdi Akdeniz’de doğuya doğru ilerlediği belirtiliyor.

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