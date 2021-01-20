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  4. İran'da 33 kg ağırlığı kaldıran küçük halterci görenleri şaşırtıyor

İran'da 33 kg ağırlığı kaldıran küçük halterci görenleri şaşırtıyor

20.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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İran'ın Shooshtar kentinde yaşayan 10 yaşındaki halterci Yeganeh Bandekhoda, kaldırdığı 33 kg ağırlıkla ülkesinde "en güçlü çocuk" ilan edildi.

İran'da yaşayan 10 yaşındaki halterci Yeganeh Bandekhoda halterde gösterdiği performansıyla hem yaşıtlarına hem de profesyonel haltercilere taş çıkartıyor.

Ülkenin Shooshtar kentinde yaşayan Bandekhoda, 4 yıl önce başlatığı halter sporuna aralıksız devam ediyor. Küçük haltercinin antrenörlüğünü yapan babası yerel medyaya yaptığı açıklamada "Daha önce Shooshtar ilinde halter koçuydum. Ve kulübe gittiğimde bazen Yeganeh'i çocukların eğitim alanına götürürdüm. Çocukları eğitirken Yeganeh'in ağırlıklarla oynadığını gördüm ve izledim. Çocuklarla pratik yapmaya gittiğim seansların çoğunda Yeganeh'in de çalıştığını gördüm. Çok çabuk öğrendi" dedi.

33 KG AĞIRLIĞI ÇOK RAHAT KALDIRABİLİYOR

Altı yaşındayken haltere başlayan Bandekhoda'nın koparmada 33 kg ağırlığı kaldırabiliyor. İran'da birden fazla ödülü bulunan Yeganeh ülkesinde "en güçlü çocuk" ilan edidi. Küçük halterci yaşıtlarına "Ufak yaşta sporla tanışmak yaşam kalitesini yükseltir. Özgüveni kazanmak için her türlü spor yapılmalı" tavsiyesinde bulundu.

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