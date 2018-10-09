İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

12 Mart’ta meydana gelen kazada kaptan pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet’in idaresindeki Başaran Holding’e ait TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi jet İran’da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.
İran Sivil Havacılık Kurumu kazadan 6 ay sonra 50 sayfalık bir ön rapor hazırladı. Raporda kazanın neden olduğu ve uçağın nasıl düştüğü maddeler halinde sıralandı. Kesin raporun ise önümüzdeki yıl çıkacağı belirtildi
Hazırlanan ön raporda, uçak havalandıktan bir süre sonra uçakta bulunan üç hız göstergesinden birinin arızalandığı ve pilotaj hatası olduğu vurgulandı. Pilot Beril Gebeş ve ikinci kaptan Melike Kuvvet’in anormal ve acil durum konusunda eğitimli olduğu ancak kaza kanıtlarının bu eğitimlerinin etkili olmadığını gösterdiğinin altı çizildi.
Ekibin kalkış ve yolculuk sırasında herhangi bir anormalliği rapor etmediği vurgulandı. Rapora göre uçağın bütün şekilde dağa çarparak parçalandığı da belirtildi.
Rapora göre, "Havada uçağın üç hız göstergesinden birinde meydana gelen arıza üzerine, mürettebat harekete geçti. Pilot gaz kollarını çekerek uçağın hızını düşürmeye çalıştı. Bu hamle 'Stall' denilen havada tutunamama durumunu yol açtı. Uçak, pilotun 'Stall' durumundan kurtulması için yeterli irtifaya sahipti. Ancak uçak bu durumdan kurtulamadı, havada tutunamadı ve düşüş süreci başladı" denildi.
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