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  4. İran'da nükleer tesisin bulunduğu şehirde peş peşe depremler

İran'da nükleer tesisin bulunduğu şehirde peş peşe depremler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

İran'da nükleer tesisin bulunduğu Borazcan şehrinde 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İran'da nükleer tesisin bulunduğu şehirde peş peşe depremler

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), İran’da biri 4.9 diğeri 4.5 olmak üzere iki deprem olduğunu açıkladı. USGS, İran’ın Borazcan şehrinde nükleer tesis yakınlarında yerel saatle 2.20’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Bir saat sonra meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün ise Borazcan şehrinin 17 kilometre uzağında olduğu kaydedildi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN iran deprem borazcan

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