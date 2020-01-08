İran'da nükleer tesisin bulunduğu şehirde peş peşe depremler

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), İran’da biri 4.9 diğeri 4.5 olmak üzere iki deprem olduğunu açıkladı. USGS, İran’ın Borazcan şehrinde nükleer tesis yakınlarında yerel saatle 2.20’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Bir saat sonra meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün ise Borazcan şehrinin 17 kilometre uzağında olduğu kaydedildi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

(İHA)

