HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da ölü sayısında korkunç artış

İran'da ölü sayısında korkunç artış

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2020 13:42 | Son Güncelleme

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 221 artarak 12 bin 305'e yükseldi.

İran'da ölü sayısında korkunç artış

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 221 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 79 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

İran'da salgının başından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı önceki gün 200 olarak kaydedilmişti.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 bin 305'e, vaka sayısının da 250 bin 458'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 324'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 212 bin 176 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 897 bin 803 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin kırmızı bölgeler, Tahran, İsfahan, Mazenderan, Gülistan, Elburz, Kirman, Yezd, Sistan-Beluçistan, Hemedan ve Erdebil eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Tahran Büyükşehir Belediyesi, artan vakalar ve ölü sayılarının ardından başkentteki tüm spor faaliyetlerinin 10 gün boyunca durdurulduğunu açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Bulgaristan’da korona tedbirleri geri getirildiBulgaristan’da korona tedbirleri geri getirildi
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunan Haberler

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Yürekleri dağlayan feryad: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Yürekleri dağlayan feryad: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

İlginizi Çekebilir

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Diğer Haberler
Rum Başpiskoposu: Türkiye’ye karşı orduyu modern silahlarla güçlendirmeliyiz

'Türkiye’ye karşı orduyu modern silahlarla güçlendirmeliyiz'

Bulgaristan’da korona tedbirleri geri getirildi

Bulgaristan’da korona tedbirleri geri getirildi

Ülkede sular durulmuyor: Sokaklar savaş alanına döndü

Ülkede sular durulmuyor: Sokaklar savaş alanına döndü

Yeni kriz: Günün 20 saati elektrik yok

Yeni kriz: Günün 20 saati elektrik yok

Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı iddiası

Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı iddiası

ABD’de '25 km'lik' koronavirüs testi kuyruğu

ABD’de '25 km'lik' koronavirüs testi kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.