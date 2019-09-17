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İran'dan açıklama: Eğer ABD tevbe ederse...

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

İran lideri Ali Hamaney, ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapmayacaklarını söyledi ancak ABD'nin 'tevbe etmesi' durumunda şartların değişeceğini vurguladı.

İran'dan açıklama: Eğer ABD tevbe ederse...

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da konuşan Hamaney, "Cumhurbaşkanı'ndan Dışişleri Bakanı'na kadar ülkedeki tüm makamlar tek ses olup ABD ile ikili veya çoklu görüşme yapmayacaklarını ilan ettiler." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki muhalefete ve Avrupa ülkelerine "İran'la mücadelede tek yolun maksimum baskı" olduğunu ispat etmeye çalıştığını dile getiren Hamaney, Tahran yönetiminin müzakere masasına oturmasının Washington yönetiminin baskılarına boyun eğmek anlamına geleceğini dolayısıyla müzakere masasına oturmayacaklarını yineledi.

Hamaney, şunları kaydetti:

"Eğer ABD sözünü geri alır, tevbe eder ve ihlal ettiği nükleer anlaşmaya dönerse o takdirde anlaşma masasındaki diğer ülkelerle birlikte görüşmelere katılabilir. Bunun dışında New York'ta veya başka bir yerde İranlı yetkililerle ABD'li yetkililer arasında herhangi bir görüşme yapılmayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD tevbe Hamaney IRNA

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