İran'dan Trump'a '12 dakika' yanıtı: Hazırlığımız artıyor!

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Caferi, "kendisi göreve gelmeden İran'ın Ortadoğu'yu 12 dakikada kontrol altına alabilecek durumda" olduğunu, "ancak artık bu refleksini yitirdiğini" savunan ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Yemen merkezli El-Mesire televizyon kanalına konuşan Caferi, Trump’ın "askeri refleks" tanımını doğru yaptığını söyledi ve ekledi:

'ARTIK 12 DAKİKADAN DAHA KISA'

"Fakat Trump bu refleksi zayıflattığını ya da yavaşlattığını düşünüyorsa yanılıyor. Trump bizimle ne kadar uğraşıyorsa, bizim de hazırlığımız o kadar artıyor. Daha önce kendimizi savunma refleksimiz 12 dakika ise şu an bundan daha kısa."

AÇIK AÇIK UYARDI

Caferi, İran'ın güvenliğinin tehlikede olması halinde ülke sınırları dışında buna karşılık vermekten çekinmeyeceği uyarısı da yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletinde bir mitingde yaptığı konuşmada, kendisi göreve gelmeden İran'ın 12 dakika içinde tüm Ortadoğu'nun kontrolünü ele geçirebilecek durumda olduğunu, ancak bugün hayatta kalmaya çalıştığını savunmuştu. (DHA)



