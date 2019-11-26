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İran, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Basra Körfezi kıyısına taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 22:49 | Son Güncelleme

Hürmüzgan Valisi Feridun Himmeti: "İran Deniz Kuvvetlerinin merkezi Bender Abbas olacak. Buradan Huzistan, Buşehr ve Sistan-Beluçistan eyaletlerine de daha rahat ulaşılacak"

HÜRMÜZGAN (AA) - İran yönetimi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını, ABD ile son zamanlarda gerginlik yaşadığı Basra Körfezi'nin kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas'a taşıdı.

Bender Abbas kentinde düzenlenen 21. İran Uluslararası Denizcilik Endüstrisi Fuarı'na katılan Hürmüzgan Valisi Feridun Himmeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ülke lideri Ali Hamaney'in talimatı üzerine Tahran'dan taşındığını söyledi.

Deniz Kuvvetlerinin, sahil kıyısında olması gerektiği düşüncesinden hareketle Hamaney'in komutanlığın Hürmüzgan'a taşınmasına karar verdiğini ifade eden Himmeti, "İran Deniz Kuvvetlerinin merkezi Bender Abbas olacak. Buradan Huzistan, Buşehr ve Sistan-Beluçistan eyaletlerine de daha rahat ulaşılacak." dedi.

Öte yandan İranlı 80 şirketin yer aldığı fuara Katar ve Umman gibi ülkelerden de bazı şirketlerin katılacakları açıklanmıştı. Ancak, geçen hafta yaşanan benzin zammı protestoları nedeniyle şirketlerin bu kararlarından vazgeçtikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri İRAN

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