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İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: ”İran’a saldırı felaket getirir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan’ın petrol tesisi Aramco’nun iki tesisine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutan Fransa, Almanya ve İngiltere’ye tepki göstererek, "Bugün nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeyen üç Avrupa ülkesi, İran-Irak savaşında devrik Saddam’ın destekçisiydiler” dedi.İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran-Irak savaşının yıl dönümü olan Kutsal Savunma Haftası nedeniyle İran Meclisinde konuşma yaptı.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Suudi Arabistan’ın petrol tesisi Aramco’nun iki tesisine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutan Fransa, Almanya ve İngiltere’ye tepki göstererek, "Bugün nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeyen üç Avrupa ülkesi, İran-Irak savaşında devrik Saddam’ın destekçisiydiler” dedi.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran-Irak savaşının yıl dönümü olan Kutsal Savunma Haftası nedeniyle İran Meclisinde konuşma yaptı. Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutan Fransa, Almanya ve İngiltere’ye tepki gösteren General Bakıri, her üç ülkenin 8 yıllık İran-Irak savaşında Saddam rejimine kimyasal silah sağladıklarını söyledi. İran’ı Suudi Arabistan’a yönelik saldırıdan sorumlu tutan ülkelerin Saddam rejiminin yanında olduklarını belirten Bakıri, "Bugün nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeyen üç Avrupa ülkesi, İran-Irak savaşında devrik Saddam’ın destekçisiydiler” dedi.
İran’a saldırının büyük felaketler getireceği uyarısında bulunan General Bakıri, düşürülen ABD İHA’sı ve alıkonulan İngiliz petrol tankerini hatırlatarak, ”Kuralları çiğneyen bu ülkelere karşı alınan kararlar tüm ülkeler için de geçerli. Düşmanlarımızın tehditlerine karşı koyacağımızı defalarca dile getirdik” ifadelerini kullandı.

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