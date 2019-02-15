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"İran ile savaşın intihar olduğunu anlayacaklar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:15 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif: - "Başkan (Donald) Trump'ın yönetimini kastetmiyorum. Trump yönetimindeki bir grubun aynı şeyi (Irak'ın işgalini İran'da) uygulamaya çalıştıklarını söylüyorum" - "Suriye konulu üçlü zirvede alınan kararların uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerekiyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif, ABD yönetiminde Tahran'a karşı savaş ilan etmek isteyen bir "çete" olduğunu ancak İran ile savaşın ABD ve müttefikleri için intihar olacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için gittiği Almanya'da, ABD'nin NBC News televizyonuna değerlendirmede bulundu.

ABD yönetimindeki bazı isimlerin İran'a yönelik "patolojik saplantıları" olduğunu söyleyen Zarif, Irak'ın 2013'te işgal edilmesinde ön planda olan "çetenin" ABD'yi İran ile savaşa zorladığına dikkati çekti.

Zarif, "Başkan (Donald) Trump'ın yönetimini kastetmiyorum. Trump'ın yönetimindeki bir grubun aynı şeyi (Irak'ın işgalini İran'da) uygulamaya çalıştıklarını söylüyorum." diye konuştu.

Buna karşın sonunda sağduyunun galip geleceğini dile getiren Zarif, "İran ile savaşın intihar olduğunu anlayacaklar." dedi.

- Soçi Zirvesi'nde alınan kararları destekleme çağrısı

Türkiye, Rusya ve İran'ın çabaları sonucunda Suriye'nin birçok noktasında kanın durduğunu belirten Zarif, dün Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu üçlü zirvede alınan kararların uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'deki krizi sona erdirmek için çalışan üç garantör ülkenin Astana'da başlattıkları süreci, Suriye'deki "tek barış oyunu" olarak niteleyen Zarif, "Bu savaşı sonlandırmayı başarırsak dünyadaki diğer ülkeler de bizim kazanımlarımızın kendi kayıpları olmadığını umarım anlayacaklardır." şeklinde konuştu.

- Uydu fırlatma girişimleri başarısız oldu

ABD'nin tepki gösterdiği İran'ın füze programı konusunda Zarif, son aylarda iki uydu fırlatma girişiminin başarısız olduğunu ve bunun ardında ABD'nin "sabotaj kampanyasının" olabileceğini savundu.

ABD'nin New York Times gazetesinde iki gün önce yayımlanan ve Washington'un İran'ın füze ve roket programını başarısızlığa uğratmak için gizli bir sabotaj programını devreye soktuğunu iddia eden habere işaret eden Zarif, "Bu mümkün ancak henüz bilmiyoruz. Çok dikkatli bir şekilde araştırmamız gerekir." dedi.

Zarif, İran'ın söz konusu haberdeki bilgiler ışığında başarısızlığın nedenlerini incelemeye aldığını kaydetti.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ABD Donald Trump İRAN

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