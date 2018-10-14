İran'ın yeni yerli otomobili

Otomotiv sektöründe etkili olmaya çalışan İran, yerli araç üretiminde önemli adımlar atıyor.

Dünyada olay oldu!

1 / 19 Daha önce Peugeot aracı kopyalayarak yaptıkları yerli arabanın ardından bu sefer de Lamborghini Murcielago'yu örnek aldılar.

2 / 19 İranlı mühendisler, Tebriz'de Lamborghini Murcielago SV'yi üretti.

3 / 19 Üretim bandından kaldırılan Lamborghini Murcielago'nun üretimi, İran tarafından sağlandı.

4 / 19 İtalyanlardan onay alınarak yapılan çalışmada modelin birebir aynısı hayata geçirildi.

5 / 19 Öyle ki aracın tüm parçaları, hassas mekanik ve motor aksamı, Murcielago'nun orijinaline göre üretilirken, proje için büyük bir titizlikle çalışıldığı açıklandı.

6 / 19 Otomobili yapan ekibin başındaki Masoud Moradi, aracın yapılmasındaki amacın, İran'ın yerli otomobil atağında süper spor ve lüks araç da üretebilmek için deneyim kazanma olduğunu belirtti.

7 / 19 İran daha önce de Citroen ve Peugeot'yu örnek alarak yerli otomobilini yapmıştı.

8 / 19 İşte o aracın diğer fotoğrafları...

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