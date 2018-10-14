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İran'ın yeni yerli otomobili

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

İranlı mühendisler, üretimden kaldırılan Lamborghini Murcielago'nun birebir aynısını yaparak, meraklıların ilgisine sundu.

Otomotiv sektöründe etkili olmaya çalışan İran, yerli araç üretiminde önemli adımlar atıyor.

Dünyada olay oldu!

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Daha önce Peugeot aracı kopyalayarak yaptıkları yerli arabanın ardından bu sefer de Lamborghini Murcielago'yu örnek aldılar.
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İranlı mühendisler, Tebriz'de Lamborghini Murcielago SV'yi üretti.
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Üretim bandından kaldırılan Lamborghini Murcielago'nun üretimi, İran tarafından sağlandı.
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İtalyanlardan onay alınarak yapılan çalışmada modelin birebir aynısı hayata geçirildi.
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Öyle ki aracın tüm parçaları, hassas mekanik ve motor aksamı, Murcielago'nun orijinaline göre üretilirken, proje için büyük bir titizlikle çalışıldığı açıklandı.
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Otomobili yapan ekibin başındaki Masoud Moradi, aracın yapılmasındaki amacın, İran'ın yerli otomobil atağında süper spor ve lüks araç da üretebilmek için deneyim kazanma olduğunu belirtti.
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İran daha önce de Citroen ve Peugeot'yu örnek alarak yerli otomobilini yapmıştı.
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İşte o aracın diğer fotoğrafları...
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Anahtar Kelimeler:
Lamborghini Murcielago İRAN yerli otomobil

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adamalrda tasarım 0 olunca gene gevura özenmisler
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