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İran, Iraklıların ülkeye girişini askıya alıyor! Tarih verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Tahran yönetimi, 24 Ekim tarihinden itibaren Iraklıların İran'a girmek için aldıkları vizeleri iptal ettiğini duyurdu. 1 Ekim'den bu yana gösterilerle sarsılan Irak'ta 100'den fazla can kaybı var.

İran, Iraklıların ülkeye girişini askıya alıyor! Tarih verildi

İran, komşusu Irak'tan ülkeye girişleri askıya aldı. Tahran yönetimi, 24 Ekim'den itibaren Iraklılara verilen vizelerin iki ay süreyle iptal edileceğini açıkladı.

İran, geçen hafta da iki sınır kapasını bir süreliğine kapatmıştı.

Yolsuzluk, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve işsizlik gibi nedenlerle gösterilerin başladığı Irak'ta, 1 Ekim'den bu yana 100'ü aşkın protestocu öldü. Başkent Bağdat ve güneydeki şehirlerdeki protestoları durdurmak için merkezi hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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İRAN ırak

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