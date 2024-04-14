İran İsrail'i vurdu, Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gündem oldu! Sosyal medyada herkes Polat Alemdar'ın o tespitlerini paylaşıyor

İran, günlerdir konuşulan 'intikam' saldırısını yaptı, İHA ve seyir füzeleriyle İsrail'i hedef aldı. Dün akşam saat 22.50 sularında başlayan saldırıyla birlikte İsrail ordusu hava kuvvetlerini teyakkuza geçirdi. ABD, İsrail'in arkasında olduğunu ilan ederken; İran Devrim Muhafızları, ABD'ye "İsrail'e hiçbir tür destek vermeme veya İran'ın çıkarlarına zarar verecek bir hamlede bulunmama" uyarısı yaptı.

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ O SAHNE GÜNDEM OLDU

İran'ın başlattığı İHA sladırısıyla Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken, Kurtlar Vadisi'ndeki İran ve İsrail ile ilgili bir sahne gündem oldu.

Söz konusu sahnede; dizideki Polat Alemdar karakterinin ve karşısındakinin iki ülke için yapmış olduğu tespitler dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne sosyal medyada bir anda gündem oldu.

İran ve İsrail ile ilgili sahnede geçen diyalog ise şöyle;

Bölgede İsrail ile İran'ın adı konmamış bir işbirliği var aslında.

İkisi de varlıklarını, birbirlerine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyor. İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz. İran olmasa İsrail Amerikalıları dilediği gibi kullanamaz.

Tansiyonun düştüğünü hissettikleri an yapay bir kriz yaratıyorlar. Bütün dünya teyakkuza geçiyor. İran horozlanıyor, karşılığında bölgeye mesajını veriyor.