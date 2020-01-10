İran Savunma Bakanı: "Gerginliğin azaltılması için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerekiyor"

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Orta Doğu'daki gerginliğin sona ermesi için ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

İran Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatemi, Japon mevkidaşı Kono ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hatemi, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Irak topraklarında öldürülmesini "benzeri görülmemiş büyük bir suç" ve "Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD'nin askeri varlığını bölgedeki gerginliğin temel faktörü olarak değerlendiren Hatemi, "Bölgede gerginliğin azaltılması, istikrar ve güvenliğin sağlanması için ABD'nin müdahaleci ve işgalci varlığının en kısa zamanda sona ermesi gerekmektedir." dedi.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono ise ülkesinin bölgedeki gerginliği azaltmak için rol almaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Japon medyası, Kono'nun, Japonya ile bağları olan ticari gemilerin bölge sularında güvenli bir şekilde seyrini sağlamak için Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) gönderme kararını İranlı mevkidaşıyla konuştuğunu aktardı.