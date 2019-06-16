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İran'a göre tanker saldırılarından ABD sorumlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkanı Ali Laricani: - "Umman Denizi'nde tankerlere yönelik şüpheli girişimler, ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı durumundadır"

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Umman Körfezi'ndeki 2 tankere saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı suçlamasını "ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı" olarak nitelendirerek, saldırıdan Washington yönetimini sorumlu tuttu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Laricani, "Umman Denizi'nde tankerlere yönelik şüpheli girişimler, ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı durumundadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda düşmanlık meydana getirmek için Japonya yakınlarında kendi gemilerini hedef aldığını hatırlatan Laricani, Washington yönetiminin yaptırımlardan sonuç almamasıyla yine benzer bir girişimde bulunduğunu öne sürdü.

Amerikan Fox News kanalında katıldığı bir programda ABD-İran ilişkilerini değerlendiren ABD Başkanı Trump, tanker saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, söz konusu saldırılarla ilgili, "İran yaptı. Bunu biliyorsunuz çünkü botu gördünüz." ifadesini kullanmıştı.

- Front Altair mürettebatı Dubai'ye gönderildi

Öte yandan Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Allahmurad Afifipur, Front Altair petrol tankeri mürettebatının dün gece uçakla İran'ın Bender Abbas kentinden Dubai'ye gönderildiğini aktardı.

Afifipur, 23 kişilik mürettebatın, biri kadın 11 Rus, 11'i Filipin ve birinin de Gürcistan uyruklu olduğunu belirtti.

Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Afifipur, Front Altair petrol tankerinin dün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yakınlarındaki Khor Fakkan-Fuceyre sularına doğru hareket ederek İran'ın gözetiminden çıktığını kaydetti.

- Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri geçen perşembe günü saldırıya uğradıkları için ABD Donanmasından yardım istemişti. Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD yönetimi, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamış ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ali Laricani İran Meclis Başkanı Umman körfezi

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