İran'a göre tanker saldırılarından ABD sorumlu

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Umman Körfezi'ndeki 2 tankere saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı suçlamasını "ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı" olarak nitelendirerek, saldırıdan Washington yönetimini sorumlu tuttu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Laricani, "Umman Denizi'nde tankerlere yönelik şüpheli girişimler, ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı durumundadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda düşmanlık meydana getirmek için Japonya yakınlarında kendi gemilerini hedef aldığını hatırlatan Laricani, Washington yönetiminin yaptırımlardan sonuç almamasıyla yine benzer bir girişimde bulunduğunu öne sürdü.

Amerikan Fox News kanalında katıldığı bir programda ABD-İran ilişkilerini değerlendiren ABD Başkanı Trump, tanker saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, söz konusu saldırılarla ilgili, "İran yaptı. Bunu biliyorsunuz çünkü botu gördünüz." ifadesini kullanmıştı.

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