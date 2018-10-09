"İran'da doların ani iniş çıkışının ardında hükümet ve meclis var"

İSTANBUL (AA) - İran Ez-Zehra Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Ragfer, son günlerde ülkesinde dolar kurunda gözlenen ani iniş-çıkışların ardında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti ve İran Meclisi'nin olduğunu öne sürdü.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan, reformistlere yakınlığıyla bilinen Ragfer, son günlerde İran'daki dolar spekülasyonunun ardında hükümet ve meclisin olduğunu iddia etti.

Ragfer, "Bunun hükümetin bir oyunu olduğu anlaşılınca hükümet yetkilileri doların yükselişinin yabancı güçler tarafından gerçekleştirildiğini duyurarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştı." dedi.

Doların 10 bin tümen seviyesine düşmesi hâlinde bile bir yıl önceye göre 3 kat artış olduğu gerçeğinin gizlenemez olduğunu belirten Ragfer, ülkedeki önde gelen ekonomistlerin hükümet yetkililerine, durumun "kriz" boyutundan "facia" boyutuna geçtiğini söylediğini hatırlattı.

Ragfer, doların 5 bin tümen seviyesinde olmasının dahi ülkede üretimi durdurmaya yettiğini ve fakirliği artırdığını kaydetti.