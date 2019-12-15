İran'da hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişi hastanelere başvurdu

İran'daki hava kirliliği nedeniyle 1541 kişinin kalp rahatsızlığı ve nefes darlığı gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğu bildirildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Tahran, İsfahan, Elburz ve Merkezi eyaletlerindeki son 24 saatte hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişinin acil servislere müracaat ettiğini söyledi.

Halidi, 1051'i Tahran'da olmak üzere 570 kişinin nefes darlığı, 971 kişinin de kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvurduğunu belirterek, hassas gruplar başta olmak üzere bölge sakinlerine, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve çıktıklarında da maske takmaları çağrısında bulundu.

Bu arada kirliliğin 120 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz'de de hassas gruplardan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları istendi.

Merkezi eyaletine bağlı Arak kentinde de hava kirliliği nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. İsfahan'da da hava kirliliğinin 145 mikrogram/metreküp olarak belirlendiği kaydedildi.

Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz kentinde sis nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği ve uçak seferlerinin iptal olduğu belirtildi.