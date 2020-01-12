İran’da rejim karşıtı gösteriler devam ediyor

ANKARA (AA) - İran’ın başkenti Tahran’da, Ukrayna uçağının düşürülmesine tepki olarak dün başlayan rejim karşıtı gösteriler bugün de devam etti.

Başkentin önemli noktalarından Azadi Meydanı’nda düzenlenen rejim karşıtı gösterilerde, “Düşmanımız burada, yalan yere ABD diyorlar”, “Diktatöre ölüm”, “Bana fitneci deme, fitneci sensin” şeklinde sloganlar atıldı.

Güvenlik güçleri ve Devrim Muhafızları, yoğun güvenlik önlemleri aldı ve göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu, bazılarını darbetti.

Polis ve Devrim Muhafızları'nın sert müdahalesi üzerine slogan atarak yolu kapatan göstericiler, uzun trafik kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Azadi Meydanı’na giden yollarda, gösteriler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani’nin kızı Faize Haşimi de gösterilere katılanlar arasındaydı.

- Ne olmuştu?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçağın, İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

