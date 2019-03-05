İran'da üretim fabrikalarının yüzde 22'si durgunluk içinde

İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhsin Salihiniya, ülkedeki üretim fabrikalarının yüzde 22'sinin durgunluk içinde olduğunu söyledi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Salihiniya, ülkedeki üretimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkede 9 özel ekonomik bölge, 561 kent ve 412 nahiyede üretim fabrikaları bulunduğunu aktaran Salihiniya, üretim birimlerinin yüzde 22'sinin durgunlukla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Salihiniya, hâlihazırda ülkedeki 13 bin fabrikanın yüzde 50'nin altında, 13 bininin yüzde 50 ila 70 arasında ve 7 bin işletmenin de yüzde 70 kapasiteyle üretim yaptığını kaydetti.

