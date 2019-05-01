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İran'dan "Kaos ve kargaşa Venezuela'da çözüm yolu olamaz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, - "Venezuela'daki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Kaos ve kargaşanın hiçbir şekilde Venezuela'daki siyasi ihtilafların çözüm yolu olamaz. En iyi yol tüm taraflar arasındaki müzakere kanallarının işletilmesidir. Halkın sorunlarının çözümü, ülkenin gelişimi ve refahının sağlanması için Venezuela'nın meşru hükümetinin idaresinde siyasi görüşmeler yapılmalıdır"

TAHRNA (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili olarak "Kaos ve kargaşanın hiçbir şekilde Venezuela'daki siyasi ihtilafların çözüm yolu olamayacağını" belirtti

Musevi, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin Dışişleri Bakanlığı sitesinden yaptığı yazılı açıklamada müzakere çağrısında bulundu.

Musevi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Venezuela'daki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Kaos ve kargaşanın hiçbir şekilde Venezuela'daki siyasi ihtilafların çözüm yolu olamaz. En iyi yol tüm taraflar arasındaki müzakere kanallarının işletilmesidir. Halkın sorunlarının çözümü, ülkenin gelişimi ve refahının sağlanması için Venezuela'nın meşru hükümetinin idaresinde siyasi görüşmeler yapılmalıdır."

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, dün sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayınlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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