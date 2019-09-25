İRANLI SAHTE POLİSLER SAUNANIN İÇİNDE BÖYLE YAKALANDI

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp sözde kontrol için durdukları turistlerin paralarını çalan yabancı uyruklu iki şüpheli filmleri aratmayan bir baskınla yakalandı. Şüphelilerin baskın sırasında aynı sokakta sauna salonuna girdikleri, saunanın içindeki oturma bölümünün altında saklanırken yakalandıkları öğrenildi. Üzerlerinden pasaport çıkmayan ve İran uyruklu olduklarını söyleyen şüphelilerden Cavad I'nın(43) parmak izi incelemesi sonucu 1989 yılından bu yana sahte polis kimliği ile para çalmak suçlamasıyla başka isimlerle 6 kez yakalandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin turistlerin paraları çalmaları ile saunada yakalanma anlar kameralara yansıdı. TURİSTLER POLİSE BAŞVURARAK YARDIM İSTEDİ

İstanbul'da polise başvuran 4 turist, yanlarına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen kişilerin sözde ceplerinden çıkan paralara sahte olduklarını söyleyerek el koyduğunu ve yanlarından kaçtığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sırasında ifade veren mağdurlardan İsveç vatandaşı Adnan N. "Yanıma yaklaşıp narkotik polisi olduklarını söylediler. Kokain kullandığımı iddia ettiler. Ben kabul etmeyince cebimdeki paraları görmek istediler. 2 bin 400 dolar parayı inceledikten sonra sahte olduğunu söyleyerek el koydular. Sonra yanımdan ayrılıp kayboldular." dedi.

POLİS 3 BİN OTOMOBİLİ İNCELEDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede 4 olaydaki şüphelilerin de aynı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobillerin plakalarının yapışkanlı harflerle değiştirildiği öğrenildi. Polis ekipleri değiştirilen plakaları bulabilmek için yaklaşık 3 bin otomobili inceledi. Sonunda şüphelilerin kullandığı aracın plakası belirlendi. Polis kiralık otomobillerin izini sürerek şüphelilerin Beyoğlu'nda kaldıkları evi tespit etti. SAUNANIN İÇİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDILAR

Ekipler belirlenen eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskın sırasında iki şüpheli hızla binadan ayrıldı. Polisin aramaları sonucu yan binada bulunan sauna salonuna kaçtıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için arama başlatıldı. Arama sırasında saunaya giren polis ekipleri oturulan tahta bölümün kapağını kaldırdıklarında şüphelilerle karşılaştı. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin para çalmaları ile saunada yakalanmaları kameralara yansıdı.