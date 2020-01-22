İranlı siyasetçi Felahetpişe: "İran intihar niteliğinde kararlar almamalı"

İran Meclisindeki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun eski başkanı ve Milletvekili Haşmetullah Felahetpişe, İran'a karşı aşırı baskılar olduğunu ve bu ortamda Tahran yönetiminin "intihar niteliğindeki" kararlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Felahetpişe, ülke yetkililerinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çıkabilecekleri yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

İran'ın nükleer anlaşmadaki hakkını temin etmek için NPT'den ayrılmayı gündeme getirmesi için bir neden olmadığını savunan Felahetpişe, "Düşman, ülkemizi intihar anlamına gelen kararlar almaya zorluyor. İran'a karşı aşırı baskı ortamı oluşmuş, ancak bu geçicidir. İran bu ortamda intihar niteliğinde kararlar almamalı." dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletmeye başlaması ve İran dosyasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımasına ilişkin de Felahetpişe, "Eğer Maşa Mekanizması aktif hale getirilirse nükleer anlaşma kalmaz, çünkü yaptırımlar geri gelir." görüşünü paylaştı.