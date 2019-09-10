HABER

İRANLI ŞÜPHELİLERİN TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE YAPTIĞI DOLANDIRICILIK KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'da  "Türk parasını tanıma bahanesiyle" yanlarına yaklaştıkları üniversiteli gencin  600 lirasını  'tırnakçılık' yöntemiyle çalan İran uyruklu iki kişi polis tarafından yakalandı.

*TURİST SANDIĞI KİŞİLERE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIRKEN PARASINI ÇALDIRMIŞ

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL'da "Türk parasını tanıma bahanesiyle" yanlarına yaklaştıkları üniversiteli gencin 600 lirasını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan İran uyruklu iki kişi polis tarafından yakalandı.

Pendik, Esenyalı mahallesinde 30 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.45 sıralarında meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen H.İ.(23)'ün yanına otomobilleriyle yaklaşan ve kendilerini İran'lı turist olarak tanıtan iki kişi 'Türk parasını tanımak istiyoruz' dedi. Turist sandığı kişilere yardımcı olmak için cebindeki toplam bin lirayı çıkaran H.İ. onlara tek tek tanıtmaya başladı. Bu sırada paraları gencin elinden tanıma bahanesiyle alan şüpheliler, 'tırnakçılık' yaparak 600 lirayı alıp, fark ettirmeden 400 lirayı geri verdi. Şüphelilerin olay yerinden ayrılmasının ardından kendisine geri verilen paraları sayan H.İ. hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis hırsızlığın güvenlik kameraları görüntülerine ulaştı. Görüntülerde iki kişinin H.İ.'nin yanına yaklaştığı ve bir süre sonra ayrıldıkları görüldü.

Polis kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasına ulaştı. Sahte kimlikle kiralandığı öğrenilen otomobilin izi Aksaray, Vatan caddesi üzerinde bulundu. Operasyon yapan polis ekipleri şüpheliler Majit E.(55) ile Mohammet A.(54)'ü gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İran uyruklu şüpheliler Majit E. ile Mohammet A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
İstanbul'da servislerin "Ölüm şeridi"İstanbul'da servislerin "Ölüm şeridi"
GÜNCELLEME - Kartal'da silahlı saldırıGÜNCELLEME - Kartal'da silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken güvenli bölge açıklaması

Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

Çorlu'daki tren kazası davası gergin başladı

Türkiye'nin konuştuğu dava gergin başladı

Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

Teslim olup her şeyi anlattı: İşkence, infaz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.