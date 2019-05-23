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İRANLI SÜRÜCÜ YARIM SAAT ARAYLA İKİNCİ KAZAYI YAPTI:  2 YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 06:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA   D-100 Karayolu, Bahçelievler mevkii, Edirne istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde önünde seyreden araca çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu, Bahçelievler mevkii, Edirne istikametinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde önünde seyreden araca çarptı. Kaza sonrası 2 kişi yaralanırken, her iki otomobil de savrularak bariyerlere çarpıp durabildi. Kazaya neden olan otomobilin yarım saat önce ise maddi hasarlı bir kazaya daha karıştığı öğrenildi.

SURİYELİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu, Edirne istikametinde sabaha karşı saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AFY 714 plakalı aracı kullanan İran vatandaşı Muhammed Hadi, Şirinevler ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil aynı yönde önünde seyreden ve içinde 4 kişilik Suriyeli bir ailenin olduğu 34 BOV 189 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki otomobil de savrularak bariyerlere çarparak durdu. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Suriyeli aileye ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri ilk kontrollerini yaparak isimleri öğrenilemeyen Suriyeli anne ve babayı hastaneye kaldırdı. Trafik polisleri de olay yerinde kalan Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilendi. Kazaya neden olan diğer otomobilin sürücüsü Muhammed Hadi ve beraberindeki kadın yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

YARIM SAAT ÖNCE DE BAŞKA BİR KAZAYA KARIŞMIŞ

Muhammed Hadi'nin kaza haberini alarak olay yerine gelen bir yakını, "Az önce Cevizlibağ'da kaza yaptı. İkinci kazayı da orta şeritte giderken arabanın arkasından vurmuşlar. İkisi de böyle bir duruma gelmişler. Arkadaşlarım İran vatandaşı diğer aracın sürücüsü de sanırım Suriye vatandaşıymış" dedi. Ayrıca Muhammed Hadi'nin Türkçe bilmemesi üzerine olay yerine gelen arkadaşı polis ekiplerine hem önceki kaza hem de ikinci kazanın nasıl meydana geldiği konusunda tercümanlık yaptı. Kaza sonrası polis ekiplerinin çalışmalarının ardından her iki otomobil de çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü Muhammed Hadi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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