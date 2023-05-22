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İranlı ünlü şarkıcı Siyam ve eşi, sahte pasaportla Almanya'ya kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

22.05.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyam adıyla tanınan ve Türkiye'de ikamet eden İran uyruklu Sıamak Shabdel Borhan ile eşi, sahte pasaportla Almanya'ya kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Ünlü şarkıcı ve eşinin, Almanya'ya gitmek üzereyken yakalanacağını anlayınca Tahran uçağına binmek isterken yakalandığı öğrenildi. İranlı şarkıcının hem Berlin uçağına hem de Tahran uçağına check-in yaptığı ortaya çıktı. İşte akılalmaz kaçış planının detayları...

İranlı ünlü şarkıcı Siyam ve eşi, sahte pasaportla Almanya'ya kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, Türkiye'de ikamet izni olan İran uyruklu şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan ve eşi Sahar Heıdrızad Ghezeljeh Almanya'ya kaçak yolla gitmek için bir plan yaptı. Şarkıcı ve eşi yolculuk öncesi hem Tahran hem de Almanya'nın Berlin uçağına check-in yaptı. İran pasaportuyla kontrol noktasına gelen çift Tahran uçuş biletiyle pasaport kontrolünü geçti. Planlarında aksilik yaşanmadığını anlayan çift daha önce check-in yaptığı Berlin uçağının bulunduğu kapıya gitti. Şarkıcı Borhan ve eşi buradaki görevlilere çantasında bulunan sahte Kolombiya ve İngiltere pasaportlarını gösterdi.

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PASAPORTLARIN SAHTE OLDUĞU ANLAŞILINCA KAÇTILAR

Bu arada İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı risk analiz birimi belge inceleme ekipleri İran uyruklu Borhan'ı pasaport kontrol noktasından geçişinden itibaren yakın takibe aldı. Bunun üzerine iki yolcuda kameralarca an be an izlendi. İranlı çiftin Berlin uçağının kapısına gittiği tespit edildi. Polis ekipleri burada yer hizmetleri personeliyle irtibata geçerek durdurulmasını istedi. Personel tarafından pasaportlarına el konulan Sahar Heıdrızad Ghezeljeh olay yerinden kaçarken, İranlı şarkıcı ise personel tarafından oturma alanında beklemesi istendi. Kısa bir süre sonra İranlı şarkıcı da bulunduğu yerden uzaklaştı.

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İRAN'A KAÇMAK İSTEDİLER POLİSE YAKALANDILAR

Eşiyle kısa bir süre telefonla görüştüğü tespit edilen Sıamak Shabdel Borhan, Almanya'ya gidiş planı gerçekleşmeyince ellerinde bulunan Tahran biletiyle İran'a gitmek için uçağın bulunduğu kapıya gittiler. Burada yapılan kontrollerin ardından uçağa binen çift polis tarafından İran uçağından indirildi. İranlı şarkıcı ve eşi göz altına alındı.

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(DHA)

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Şarkıcı Almanya İstanbul Havalimanı siyam

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