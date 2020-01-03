İranlılar 'Süleymani’nin intikamı' için meydanlara indi

Başkent Tahran ve ülke genelinde cuma namazı sonrasında düzenlenen gösterilerde ABD ve İsrail’e ölüm sloganları atıldı. İntikam çağrıları yapan İranlı göstericiler, General Süleymani’nin ölümü nedeniyle matem törenleri düzenledikten sonra ’kahrolsun Amerika ve İsrail’ sloganları attı.

Tahran’daki cuma hutbesinde konuşan Ayetullah Ahmet Hatemi, ABD’nin General Süleymani’ye yönelik saldırısını kınayarak, "Artık dünyanın hiçbir yerinde ABD’lilere rahat yok. Özelikle Trump şunu bilsin ki General Süleymani’nin akan kanının intikamını alacağız” ifadelerini kullandı.

ABD’nin yok oluşuna daha da yaklaştığını vurgulayan Ayetullah Hatemi, İran’ın General Süleymani’nin yolundan ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, General Süleymani’nin hayatını kaybetmesinden dolayı ülke genelinde 3 günlük yas ilan ederken, ABD’den intikamın alınacağını belirtmişti.

KAYNAK: İHA

