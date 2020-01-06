İş adamı cinayetinde sır 12 yıl sonra çözüldü

İzmit’te iş adamı Aydın Koçaslan, 20 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Bahçecik mevkiinde ormanlık alanda dövülmüş halde bulundu.

Hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan Aydın Koçaslan, 9 Kasım 2008 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ardahan Arda, tutuksuz yargılandığı davada 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat etti.

DOSYA YENİDEN AÇILDI



Bir süre önce göreve başlayan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatı ile dosya yeniden açıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu Aydın Koçaslan’ın işletmelerinin muhasebeciliğini yapan Ardahan Arda ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyet müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ORMANLIK ALANDA DÖVDÜKTEN SONRA BİR EVİN ÖNÜNDE BIRAKTILAR



Ardahan Arda’nın olay günü Aydın Koçaslan ile Gölcük Değirmendere’de bir restoranda yemek yemek için buluştuğu, restorandan çıktıktan sonra Arda’nın bir bahane uydurup, Koçarslan’ı ormanlık alana yönlendirdiği tespit edildi. Aracın olay yerinde durmasıyla birlikte burada aralarında yakında bir villada bekçilik yapan kişinin de bulunduğu 3 kişi iş insanına saldırdı. Aydın Koçaslan dövüldükten sonra bekçinin görev yaptığı olay yerine 150 metre uzaklıktaki villanın önüne taşındı. Aydın Koçaslan ve Ardahan Arda’nın saldırıya uğradığı izleniminin verilmesi için burada 3 kişi, Arda’yı da dövdü. Daha sonra bekçi polisi arayarak haber verdi.