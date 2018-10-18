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İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 09:45 | Son Güncelleme

İstanbul Beykoz'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İş adamı Mustafa Erkin Karaman, Beykoz Soğuksu'da lüks aracıyla ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar iş adamının bulunduğu araca 5 el ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda Karaman vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralandı. Karaman, yaralı halde olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar saldırının ardından kayıplara karışırken iş adamı daha sonra çağ ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman burada yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye nakledildi. Saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İş adamı Mustafa Erkin Karaman, 2012 yılında Eski Azerbaycan Başbakan Müsteşarı Musa Memmedov'un kızı Günel Memmedov ile Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti. (DHA

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iş adamı silahlı saldırı Mustafa Erkin Karaman

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Yaralanma olayında lüks cipiyle tabirine anlam veremedim açıkçası enteresan bi habercilik anlayışı
Bu nasıl ülke be.Sokaklar her yerde eşkiyaya teslim.Gidin en kalabalık yere polisssssss diye çığlık atın.Bakın bakalım kim geliyo.Devletin polisi sokağa artık çıkartılmıyor.Vatandaş Allaha emanet.Ama kendileri koruma ordusuyla geziyorlar
ilk defa duydum nerde ün yapmış?
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