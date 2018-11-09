İş adamı UBER'de 80 bin TL unuttu, geri getiren sürücüye sarıldı

Azerbaycan’dan uçakla Türkiye’ye gelen 44 yaşındaki iş adamı Perviz Bakşaliyev, katılacağı toplantıya yetişebilmek için cep telefonundaki uygulamayı kullanarak bir UBER aracı çağırdı. Yenibosna'dan saat 18.30 sıralarında sürücü Cüneyt Terzi'nin kullandığı UBER aracı tarafından alınan iş adamı, Bağcılar'a doğru yola çıktı. ÇANTASINI UNUTTUĞUNU FARK ETTİ Toplantıya katılacağı adrese ulaştığında aceleyle araçtan inen Bakşaliyev, çantasını araçta unuttu. UBER sürücüsü Terzi de yoluna devam etti. Bir süre sonra iş adamı, içerisinde yaklaşık 80 bin lira tutarındaki ABD doları ile otomobilinin ve evinin anahtarının olduğu çantasını araçta unuttuğu fark etti. Bunun üzerine Bakşaliyev, uygulama üzerinde UBER’e durumu anlatan bir e-posta gönderdi. O esnada da sürücü Terzi, yolcunun çantasını unuttuğunu fark ederek Lisanslı Taşımacılar Derneği’ne (LİTAŞ) olayı bildirdi. SÜRÜCÜYE SARILDI Dernek yöneticileri Bakşaliyev’e ulaşarak, sürücü ile telefonla görüşmelerini sağladı. 37 yaşındaki UBER sürücüsü Terzi, Azeri iş adamı Perviz Bakşaliyev ile Mahmutbey'deki bir ofiste buluşarak çantasını teslim etti. Bakşaliyev içinde parasıyla, diğer eşyalarının bulunduğu çantasına kavuşmasını, UBER sürücüsüne sarılarak kutladı.

Olayı anlatan UBER şoförü Terzi, “Perviz bey UBER uygulamasından bizi çağırdı. Ben de geldim ve kendisi bindi. Yenibosna’dan kendisini alarak Bağcılar’a bıraktım, sonra da yoluma devam ettim. Arkada çantanın varlığını görünce, ben LİTAŞ’ı aradım oradan da bana yardımcı oldular ve Perviz beye ulaştılar. O şekilde bu buluşma sağlandı. Kendisine paraları teslim ettim, herhangi bir eksiği de yok. Aklıma kesinlikle başka bir şey gelmedi. Derneğimizde sağ olsun, ilgilendiler ve buluşma sağlandı” dedi. Çantayı unutan iş adamı Perviz Bakşaliyev ise “Ben uçaktan 1 saat önce inmiştim. Açıkçası kendi ülkemde otomobilim olduğu için UBER’i kullanmıyordum. Türkiye’de de ilk defa kullandım, gerektiğinde taksi ile ulaşım sağlıyordum. Biraz acil işim vardı apar topar araçtan indim, bir firma ile saat 19.00’da görüşmem vardı. Randevu için gittiğim yere gittiğim de çantamın olmadığını fark ettim. Hemen uygulamadan e-posta yazdım. Sonra da UBER’in ulaşması için dua etmeye başladım. 1 saat bile olmadan tarafıma ulaştılar. Kendileriyle görüşme gerçekleştirdik. Ben bu tarz şeyleri ancak haberlerden izliyordum ama bu kez benim başıma geldi” ifadelerini kullandı.