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İş adamı UBER'de 80 bin TL unuttu, geri getiren sürücüye sarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da 'insanlık ölmemiş' dedirten bir olay yaşandı. Azeri bir iş adamının bir toplantıya yetişmek için bindiği UBER aracında unuttuğu çantasını bulan şoför, yolcuya ulaşarak çantayı, içindeki 80 bin TL tutarındaki dolarla birlikte eksiksiz teslim etti. Aceleyle indiği UBER aracında unuttuğu çantasına ve parasına kavuşan Azeri iş adamı, UBER sürücüsüne sarıldı. İş adamı, "Böyle şeyleri haberlerden izliyordum başıma geldi' diye konuştu

Azerbaycan’dan uçakla Türkiye’ye gelen 44 yaşındaki iş adamı Perviz Bakşaliyev, katılacağı toplantıya yetişebilmek için cep telefonundaki uygulamayı kullanarak bir UBER aracı çağırdı. Yenibosna'dan saat 18.30 sıralarında sürücü Cüneyt Terzi'nin kullandığı UBER aracı tarafından alınan iş adamı, Bağcılar'a doğru yola çıktı.

ÇANTASINI UNUTTUĞUNU FARK ETTİ

Toplantıya katılacağı adrese ulaştığında aceleyle araçtan inen Bakşaliyev, çantasını araçta unuttu. UBER sürücüsü Terzi de yoluna devam etti. Bir süre sonra iş adamı, içerisinde yaklaşık 80 bin lira tutarındaki ABD doları ile otomobilinin ve evinin anahtarının olduğu çantasını araçta unuttuğu fark etti. Bunun üzerine Bakşaliyev, uygulama üzerinde UBER’e durumu anlatan bir e-posta gönderdi. O esnada da sürücü Terzi, yolcunun çantasını unuttuğunu fark ederek Lisanslı Taşımacılar Derneği’ne (LİTAŞ) olayı bildirdi.

SÜRÜCÜYE SARILDI

Dernek yöneticileri Bakşaliyev’e ulaşarak, sürücü ile telefonla görüşmelerini sağladı. 37 yaşındaki UBER sürücüsü Terzi, Azeri iş adamı Perviz Bakşaliyev ile Mahmutbey'deki bir ofiste buluşarak çantasını teslim etti. Bakşaliyev içinde parasıyla, diğer eşyalarının bulunduğu çantasına kavuşmasını, UBER sürücüsüne sarılarak kutladı.

Olayı anlatan UBER şoförü Terzi, “Perviz bey UBER uygulamasından bizi çağırdı. Ben de geldim ve kendisi bindi. Yenibosna’dan kendisini alarak Bağcılar’a bıraktım, sonra da yoluma devam ettim. Arkada çantanın varlığını görünce, ben LİTAŞ’ı aradım oradan da bana yardımcı oldular ve Perviz beye ulaştılar. O şekilde bu buluşma sağlandı. Kendisine paraları teslim ettim, herhangi bir eksiği de yok. Aklıma kesinlikle başka bir şey gelmedi. Derneğimizde sağ olsun, ilgilendiler ve buluşma sağlandı” dedi.

Çantayı unutan iş adamı Perviz Bakşaliyev ise “Ben uçaktan 1 saat önce inmiştim. Açıkçası kendi ülkemde otomobilim olduğu için UBER’i kullanmıyordum. Türkiye’de de ilk defa kullandım, gerektiğinde taksi ile ulaşım sağlıyordum. Biraz acil işim vardı apar topar araçtan indim, bir firma ile saat 19.00’da görüşmem vardı. Randevu için gittiğim yere gittiğim de çantamın olmadığını fark ettim. Hemen uygulamadan e-posta yazdım. Sonra da UBER’in ulaşması için dua etmeye başladım. 1 saat bile olmadan tarafıma ulaştılar. Kendileriyle görüşme gerçekleştirdik. Ben bu tarz şeyleri ancak haberlerden izliyordum ama bu kez benim başıma geldi” ifadelerini kullandı.

Bakşaliyev, “Bütün her şeyim çantanın içerisindeydi. Çantanın içinde toplamda 70-80 bin lira civarında para vardı. Paradan da önemli olan, şahsi şeylerim vardı. Açıkçası B planı düşünüyordum, nasıl geri döneceğimiz konusunda. Çok şükür eşyalarımız ulaştı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnsanlık ölmemiş, açıkçası ben de hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Paradan dolayı çok az umudum vardı. Birinin ihtiyacı olur, başka müşteri biner o alır ya da şoförün ihtiyacı olur diye düşündüm. Arkadaşlar şükürler olsun düşündüğüm gibi insan olmadı” diye konuştu.

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Uber istanbul para unuttu Perviz Bakşaliyev

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İşte burda uberin daha güvenilir olması ortaya çıkıyor...Şuan taksicilerin neler yaptığı ortada...
bunun tamamen oyun hatta UBER i sempatik gösterme kampanyası olduğunu düşünüyorum eğer öyle değilse de sürücü şehir içi yolcu transferi yaptığını yolcuyu aplikasyonla aldığını ( turist yada otel müşterisi değil ) beyan ediyor yani kanunen yasak olan bir işi yaptığını kabul ediyor YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM ortada insanlık gösterisi adı altında suç işleniyor
habercilerin nasıl haberi oldu ? tam pr çalışması
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