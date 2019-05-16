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İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 17:24 | Son Güncelleme

İzmir'de organize suç örgütü kurarak, maddi menfaat elde ettikleri ve 'silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ile kasten adam öldürme' suçları işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 5’i firari, 31'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Nadir Sönmez, iş adamı Gökhan Kalıpçı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, "Ayağından vuracaktım ama Gökhan öldü. Günahsız biriydi. Öldürme kastım yoktu sadece ayağına sıkacaktım" dedi.

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü lideri Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik takibinin ardından İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da 450 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. 'Kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı' suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler arasında İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde 2017 yılında kaldığı otelden çıkıp, cipine binen iş adamı Gökhan Kalıpçı'nın öldürüldüğü silahlı saldıranın failleri de bulunduğu ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31’i tutuklanırken, diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çete lideri Serkan K. ile 5 firari sanığın da aralarında bulunduğu 69 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme’ suçlarından dava açıldı.

HAKİM HUZURUNDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tutuklu sanıklardan Nadir Sönmez, cinayet suçlamasını kabul ederek, "Gökhan Kalıpçı'yı ayağından vuracaktım ama aracındayken bir el ateş ettim, Gökhan öldü. Günahsız biriydi. Babası Mahmut Kalıpçı da şimdi burada. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah rahmet eylesin. Öldürme kastım yoktu sadece ayağına sıkacaktım. Bu saatten sonra vicdanımı rahatlatma derdindeyim. Paraya ihtiyacım yok" dedi. Tutuklu sanık Burçhan Erol ise Gökhan Kalıpçı'yı öldürdüğünü itiraf eden Sönmez'i, olay yerine getirip götürdüğü ve silah temin ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Korsan taksicilik yaptığını söyleyen Erol, tutuklu sanıklardan Lider Camgöz'ün ricasıyla Sönmez'i Bayraklı'ya götürdüğünü ancak silah temininde bulunmadığın öne sürüp, "Silahı ben vermedim. Lider Camgöz'ün talep etmesiyle Sönmez'e yardımcı oldum. Gözaltına alınmamdan sonra emniyet mensuplarının korkutmasıyla ifadelerimde her şeyi inkar ettim. Şimdi verdiğim ifade doğrudur" dedi.

Mahkeme başkanı, savunması alınmayan sanıklar ile müştekilerin ifadelerinin yarın alınacağını belirterek, duruşmayı erteledi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu ülkede iş mi kurulur? her yer mafya çete.. terör haksızlık... olumlu tablo çizenler berat harikalar diyarında hayal ediyolar kendilerini sanırım
Çıkar yakında. Zira son 15 yıldır hırsızların ve hırsızlığın değer kazandığı bir dönemdeyiz.
kısas. acil idam yasası çıkarılmalı
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